В Казани сотрудники ППС будут следить за прилегающими к школам территориями

Сотрудники патрульно-постовой службы будут следить за прилегающими к школам территориями в Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Кроме того, охрана школ города будет усилена за счет сотрудников опорных пунктов охраны общественного порядка районных подразделений по делам несовершеннолетних.

«Со своей стороны мы приняли решение, что до конца учебного года охрана школ будет усилена за счет сотрудников опорных пунктов охраны общественного порядка. Это не просто вахтеры, это люди, которые обладают необходимыми навыками охраны порядка», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.