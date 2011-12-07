Как сообщила сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Анна Макарова, региональный координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 21 июня в Казани состоится автопробег, посвященный Дню медицинского работника. Он стартует от ТЦ МЕГА. Далее направится по маршруту – Республиканская инфекционная больница, РКБ, 7 городская больница, городская детская поликлиника №9, ДРКБ.

Во время движения автоколонны по громкоговорителю прозвучат слова поздравления врачам. Около ДРКБ будет сделано граффити со словами «Спасибо врачам за наше здоровье», а около 7-й горбольницы сделана высадка цветов в виде слова «Спасибо».