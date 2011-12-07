Более 5 тысяч татарстанцев стали участниками первого онлайн-форума избирателей «Мой голос». В нем также приняли участие эксперты и юристы, рассказавшие о новациях в избирательном процессе.

Модератором первого онлайн-форума избирателей стал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Олег Морозов. Он объяснил, что такие форумы для участников будут проходить каждые две недели. На них они смогут задать интересующие вопросы, такие как легитимность голосования и обеспечение безопасности во время пандемии коронавируса.

В качестве экспертов в онлайн-форуме приняли участие представители общественной палаты, политических партий и институтов наблюдателей. Так, по словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, «организаторы форума в Татарстане поставили перед собой благие цели», которые будут достигнуты. Кроме того, по его мнению, «в других регионах России позавидуют и начнут делать подобное».

Как отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, в избирательные участки татарстанцам рекомендуется приходить со своими масками и перчатками, но если их нет, то их им предоставят. Он добавил, что при входе всем участникам голосования проведут термометрию. При этом Кондратьев указал на преимущества голосования вне помещения, так как это гарантирует безопасность и удобство именно в теплое время года.

О снижении риска заболевания и о достоинствах многодневного голосования рассказал заведующий кафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов. По его словам, этот процесс вполне легитимный, поскольку такой опыт практикует уже ряд зарубежных стран.

По словам сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода, любое принуждение по отношению принятия участия в голосовании и отчета по этому поводу со стороны работодателя к подчиненному недопустимо. В случае возникновения таковых ситуаций, Брод посоветовал заявителю обратиться в независимый общественный мониторинг, где рассмотрят его жалобу.