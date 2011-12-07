Глава Минздрава РТ: Число обращений «на всякий случай» в больницах возросло в период пандемии до 90%

Глава Минздрава РТ Марат Садыков рассказал, что пока поликлиники оставались закрытыми для плановых приемов, в приемные покои 7-й горбольницы и ДРКБ «на всякий случай» поступило 90% обращений.

По словам Садыкова, ранее в сутки в приемные покои 7-й городской больницы и ДРКБ обращались по 340 — 350 человек. В период пандемии число обращений возросло до 80 — 90%, хотя случаев, когда нужна была неотложная помощь, практически не было. Исходя из таких показателей, в будущем в республике планируют пересмотреть систему оказания медицинской помощи.

Глава Минздрава РТ добавил, что по возобновлению работ в поликлиниках начался наплыв пациентов, в основном между 8 и 11 часами утра. Также Садыков напомнил о эпидемиологических мерах нахождения в больнице.