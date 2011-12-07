Инспекторы ДПС помогли пожилому мужчине, застрявшему на М-7

Полицейские Татарстана помогли пожилому мужчине, застрявшему на М-7. У водителя было повреждено заднее колесо, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ.

Выяснилось, что во время движения по автодороге М-7 у пожилого водителя автомобиль начало резко «уводить» в сторону. Остановившись, мужчина обнаружил, что у его машины пробило заднее правое колесо. Однако самостоятельно устранить техническую неисправность он не смог, а проезжавшие автомобилисты не останавливаясь проносились мимо.

В то же время проезжали сотрудники ГИБДД, которые увидели ВАЗ у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Прояснив ситуацию, майор полиции Рамиль Шамсутдинов и младший сержант Ильназ Гарипов помогли заменить колесо на запасное. Поблагодарив инспекторов ДПС, мужчина продолжил свой путь.