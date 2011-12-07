Марат Садыков: Я не Вольф Мессинг и не мне предсказывать новые волны COVID-19

Свое мнение относительно второй волны коронавируса выразил министр здравоохранения РТ.

«Я не Вольф Мессинг и не мне предсказывать новые волны», — сказал он в ходе прямой связи с татарстанцами сегодня.

«Есть определенные математические модели, по которым развивалась инфекция в других странах. Есть понимание, что в мире постоянно появляются новые инфекции, эпидемии. За это время этой пандемии мы набрали опыт, подготовились к возможным обстоятельствам. В частности, Рустем Нургалиевич Минниханов принял решение о строительстве новой инфекционной больницы, 15 августа должны ее запустить. И строительство таких больниц ведется по всей РФ», — сказал Садыков.

По словам министра, увеличено в несколько раз количество КТ (компьютерная томография) органов дыхания. Кроме пневмоний, стали чаще выявлять туберкулез, рак легких. Ранняя диагностика таких заболеваний — положительный момент.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Число обращений «на всякий случай» в больницах возросло в период пандемии до 90%. Также Марат Садыков прокомментировал ТВ-сюжет с переполненной палатой интенсивной терапии в 7-й горбольнице.