Предприниматели РТ, сбывающие подакцизные товары, могут претендовать на господдержку

Господдержку могут оказать предпринимателям Татарстана, сбывающим подакцизные товары. Соответствующее решение было принято 8 июня 2020 года в рамках 166 Федерального закона.

Ранее татарстанские МСП, торгующие алкогольной продукцией, не могли претендовать на оказание государственной поддержки, поскольку на это в Федеральном законе был предусмотрен прямой запрет. Поэтому, несмотря на включение в список наиболее пострадавших отраслей экономики, многих рестораторов и отельеров не допустили к программам финансирования. Теперь же у предпринимателей есть право воспользоваться имеющейся финансовой поддержкой.

Также появились изменения по вопросу аренды субъектами МСП недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности. В договорах купли-продажи на случай ЧС должен быть прописан пункт о дополнительном соглашении, в котором предусмотрена отсрочка платежа на срок от шести до двенадцати месяцев без каких-либо штрафных санкций.