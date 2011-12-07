Рустам Минниханов посетил стройку второй инфекционной больницы в Казани

Рустам Минниханов посетил строительство второй инфекционной больницы в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Строительство второй очереди больницы ведется по графику. Сдать объект планируют 15 августа.

«Президент поставил задачу не прекращать темп работ и довести объект до готовности за неделю до срока сдачи», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Напомним, общая площадь второй инфекционной больницы в Казани составит 15 тыс. кв. м. На четырех этажах больницы разместятся боксированные палаты на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек.