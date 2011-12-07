ЦИК РТ прорабатывает возможность голосования во дворах

Он напомнил, что Татарстан вступает в важнейший избирательный цикл. Помимо грядущего голосования осенью татарстанцам предстоит выбрать Президента республики, депутатов органов местного самоуправления, а завершится избирательный марафон выборами депутатов Государственной Думы в 2021 году.

— 65 территориальных избирательных комиссий сейчас находятся в боеспособном, рабочем состоянии. Они открыты и с 5 июня работают по приему заявлений по программе «Мобильный избиратель», — проинформировал Кондратьев. Кроме того, в процессе голосования будут задействованы 2810 участковых избирательных комиссий.

Глава ЦИК заявил, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, избирательная система готова к проведению процедуры голосования.

— Мы понимаем и осознаем, что нам предстоит обеспечить безопасность тех, кто участвует в этом процессе, — уточнил Андрей Кондратьев.

Неспроста голосование о поправках в Конституцию страны растянули на неделю. Цель ясна: не допустить скопления граждан на участках. По нормативу средняя пропускная способность на них будет варьироваться от 8 до 12 человек в час.

Перед доступом в помещение у граждан измерят температуру тела бесконтактным методом. Посетитель пройдет через дезинфицирующий коврик для обуви и сможет воспользоваться антисептиком для рук. Кабины для тайного голосования не имеют передней шторки — это необходимо для циркуляции воздуха, а помещение, поверхности будут регулярно дезинфицировать.

Каждый посетитель на входе получит защитную маску, перчатки и ручку. Паспорт членам избирательной комиссии попросят продемонстрировать с расстояния, при этом придется приспустить на время маску. После голосования выход с территории участка организуют через отдельную дверь, дабы избежать пересечения с входящими.

— Мы должны свести к минимуму контакты между участниками процесса и членами комиссий, — обозначил приоритеты Кондратьев. Он попросил воздержаться от традиции приходить на участки с детьми.

Альтернативным способом выражения мнения станет голосование на дому. Гражданину бесконтактным способом передадут продезинфицированный сейф-пакет с бюллетенем, маской, перчатками и ручкой. Члены избирательной комиссии, наблюдатели, не заходя в квартиру или дом, дождутся бюллетеня в нескольких метрах от входной двери.

Новшеством голосования может стать организация этой процедуры во дворах 25 — 30 июня. Главное, чтобы благоволила погода и локация соответствовала требованиям.

— Мы детально отрабатываем с каждым районом, участковыми избирательными комиссиями возможность организации голосования на открытом воздухе. Но необходимо соблюсти условия безопасности — требования Роспотребнадзора очень жесткие, — подчеркнул Андрей Кондратьев. В часы, когда голосование организовано на открытом воздухе, на самом участке проголосовать не получится.

Все территориальные избирательные комиссии будут обеспечены системой видеонаблюдения. 1 июля после закрытия участков начнется подсчет голосов. Итоги голосования по Татарстану озвучат 3 июля, а по стране в целом — 5 июля.