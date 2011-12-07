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«Тюбетей Tower» будет построен в Казани через два года

Несмотря на коронавирусную пандемию, проект по строительству казанской башни высотой в 123,5 м продолжается.

Через два года в Казани будет построена самая высокая башня «Тюбетей Tower». Об этом заявил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин, передает «Коммерсант».

Сообщается, что несмотря на коронавирусную пандемию, проект по строительству казанской башни высотой в 123,5 м продолжается. На данный момент проходит этап оформления земельного участка, после чего учредители ООО «Тюбетей Тауэр» смогут провести конкурс на проект башни и на разработку ее проектно-сметной документации. 

По предположению Габдуллина, на это уйдет порядка 9 месяцев, столько же уйдет основной этап строительства и еще 6 на завершение строительства и ввод башни в эксплуатацию. 

КВ
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