«Тюбетей Tower» будет построен в Казани через два года

Через два года в Казани будет построена самая высокая башня «Тюбетей Tower». Об этом заявил пермский бизнесмен Рашид Габдуллин, передает «Коммерсант».

Сообщается, что несмотря на коронавирусную пандемию, проект по строительству казанской башни высотой в 123,5 м продолжается. На данный момент проходит этап оформления земельного участка, после чего учредители ООО «Тюбетей Тауэр» смогут провести конкурс на проект башни и на разработку ее проектно-сметной документации.

По предположению Габдуллина, на это уйдет порядка 9 месяцев, столько же уйдет основной этап строительства и еще 6 на завершение строительства и ввод башни в эксплуатацию.