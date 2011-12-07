В Казани началось возведение дороги-дублера Горьковского шоссе. Точка отсчета строительства четырехполосной дороги-дублера – от улицы Несмелова. В 2020 году на первом этапе планируется проложить 1,5 тысячи метров.

В 2021 году дорогу протянут до ЖК «Серебряный бор», после через Юдино до трассы М-7 «Волга». Под зону строительства попадут частные дома и дачные домики, которые будут, вероятно, выкупаться государством.

Дорога-дублер будет оборудована тротуарами, светофорами, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.