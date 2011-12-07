В Казани внесли изменения в местные нормативы градостроительного проектирования

Казгордума внесла изменения в местные нормативы градостроительного проектирования столицы РТ. Такое решение продиктовано стремлением улучшить качество городской среды с учетом пожеланий казанцев, сообщает пресс-служба исполкома.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отметила, что теперь, согласно изменённым требованиям по озеленению, застройщики будут «создавать полноценные рекреационные ядра – территории общего пользования, а не «растаскивать» отдельные фрагменты озеленения по участкам».

Также Тухватуллина проговорила о некоторых изменениях в концепции благоустройства исторического центра Казани и сохранения наследия города, связанных с озеленением, парковками и общественными пространствами.

По мнению архитектора, с целью сокращения времени на разрешительную документацию застройщикам нужно попробовать применять в своих проектах строительства 3D-моделирование. Оно поможет «увидеть не только влияние планируемой застройки на развитие города, окружающую застройку, транспортную и коммуникационную сеть, социальную инфраструктуру, но и рельеф местности».

Кроме того, введется запрет на размещение АЗС на отдельных земельных участках, расположенных на пересечениях улиц общегородского и районного значения.