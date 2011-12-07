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В РТ состоялось онлайн-обучение наблюдателей голосования по поправкам к Конституции РФ

Слушателям рассказали о правилах, их правах и обязанностях в период голосования.

В Татарстане на площадке Общественной палаты состоялось онлайн-обучение наблюдателей предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В мероприятии приняли участие эксперты и члены Общественной палаты РТ, а также региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Марсель Гараев. Он рассказал общие правила мер предосторожности и объяснил обучающимся, какие права и обязанности в качестве наблюдателей у них есть. Также он обратил внимание на процедуру осуществления фото- и(или) видеосъемки в помещении для голосования.

В конце обучения участникам представили «Золотой стандарт наблюдателя», содержащий в себе всю необходимую информацию. 

КВ
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