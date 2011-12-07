Власти Казани отменили плату за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00

Мэр Казани Ильсур Метшин отменил плату за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00, арендную плату для летних кафе в этом сезоне, а также объявил частичный мораторий на штрафы и поддержал идею создания социальной рекламы в целях поддержки бизнеса в период кризиса. Такие решения власти Казани приняли входе встречи с владельцами бизнеса в туристической области, торгово-развлекательных центров, общепита и наружной рекламы, сообщили в исполкоме.

«В этом сезоне мы не будем взимать плату за муниципальные участки с владельцев летних кафе, однако все проекты по-прежнему необходимо согласовывать с Управлением архитектуры и градостроительства», — уточнил мэр.

Предприниматели поделились с Метшиным проблемами, вызванными пандемией. Так, бизнесмены рассказали, что поток посетителей и покупателей снизился до 30-70%.

О снижении доходов и клиентов заявили и представители рынка наружной рекламы. «Клиенты стали массово снимать заказы, при том, что в начале года традиционно снижается активность. Отменяют заказы организаторы развлекательных мероприятий, предприятия общепита, продуктовые ритейлеры, магазины бытовой техники и ремонта», — рассказал владелец рекламной группы ITL GROUP Илья Фомин, отметив, что если падение составит 70% «произойдет обнуление отрасли».

Власти Казани заявили, что будут идти навстречу и предоставлять отсрочки платежей по рекламным договорам, а также поддержали идею социальной рекламы, чтобы не пустовали щиты. «Пустые рекламные щиты — это элемент депрессивной атмосферы», — отметил мэр.