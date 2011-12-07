Жительница РТ похитила деньги у покупателя медицинских изделий

В ОП «Япеева» ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней жительницы Казани.

Женщине инкриминируется мошенничество, связанное с приобретением и сбытом хирургических масок и перчаток.

Следствие установило, что злоумышленница нашла и откликнулась на объявление, в котором потенциальный покупатель искал поставщика средств индивидуальной защиты. Женщина связалась с автором публикации и обговорила с ним все подробности сделки.

Затем гражданка отыскала в сети продавца необходимого товара и выступила в роли связующего звена между заинтересованными сторонами.

Выяснилось, что после того, как покупатель перечислил задаток за медизделия в размере 100 тыс. рублей, женщина передала продавцу лишь часть общей суммы. Львиную долю денежных средств она забрала себе.

Позже стало известно, что гражданка уже была замешана в аналогичном преступлении, совершенном в Ново-Савиновском р-не столицы РТ.

Как сообщает Оперштаб Татарстана, в данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.