Россия уверенно отстаивает свои интересы, но с уважением к западным коллегам, таким мнением поделился член совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.

«Факт начала диалога между Россией и США — это положительная тенденция в мировой политике» — заявил Сидоров.

По его словам, Путин ясно даёт понять, что успешное сотрудничество с Америкой будет выстраиваться с учётом взаимного уважения интересов.

Спикер выразил надежду на то, что главы двух стран найдут решение спорных вопросов.