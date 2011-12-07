Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Россия уверенно отстаивает свои интересы, но с уважением к западным коллегам, таким мнением поделился член совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.
«Факт начала диалога между Россией и США — это положительная тенденция в мировой политике» — заявил Сидоров.
По его словам, Путин ясно даёт понять, что успешное сотрудничество с Америкой будет выстраиваться с учётом взаимного уважения интересов.
Спикер выразил надежду на то, что главы двух стран найдут решение спорных вопросов.