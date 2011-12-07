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Виктор Сидоров: «Факт начала диалога между Россией и США — это положительная тенденция в мировой политике»

Своим мнением о встрече Президента США Джозефа Байдена и Президента России Владимира Путина поделился член совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.

Россия уверенно отстаивает свои интересы, но с уважением к западным коллегам, таким мнением поделился член совета Ассоциации молодых ученых КФУ Виктор Сидоров.

«Факт начала диалога между Россией и США — это положительная тенденция в мировой политике» — заявил Сидоров.

По его словам, Путин ясно даёт понять, что успешное сотрудничество с Америкой будет выстраиваться с учётом взаимного уважения интересов.

Спикер выразил надежду на то, что главы двух стран найдут решение спорных вопросов.

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