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Друзья и коллеги почтили память Таслимы Файзуллиной

Сегодня на казанском кладбище «Аль-Марджани» был открыт надгробный памятника на могиле актрисы Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина, народной артистке РТ Таслимы Файзуллиной.

День для торжественной церемонии был выбран не случайно - сегодня Таслиме Файзуллиной исполнилось бы 67 лет. Вспомнить Таслиму Халяфовну пришли ее коллеги по театру, ученик, родственники.

Напомним, Таслима Файзуллина родилась в 1953 году в деревне Дусяново Бишбуляковского района Башкирии. Творческую деятельность начала в театре им. К. Тинчурина в 1972 году. Кроме того актриса переводила на татарский язык пьесы и делала инсценировки романов, преподавала актерское мастерство в университете культуры и искусств и в Казанском театральном училище.

Скончалась Таслима Файзуллина в 2018 году.

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