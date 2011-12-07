Друзья и коллеги почтили память Таслимы Файзуллиной

День для торжественной церемонии был выбран не случайно - сегодня Таслиме Файзуллиной исполнилось бы 67 лет. Вспомнить Таслиму Халяфовну пришли ее коллеги по театру, ученик, родственники.

Напомним, Таслима Файзуллина родилась в 1953 году в деревне Дусяново Бишбуляковского района Башкирии. Творческую деятельность начала в театре им. К. Тинчурина в 1972 году. Кроме того актриса переводила на татарский язык пьесы и делала инсценировки романов, преподавала актерское мастерство в университете культуры и искусств и в Казанском театральном училище.

Скончалась Таслима Файзуллина в 2018 году.