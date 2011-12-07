Госалкогольинспекция РТ: В среднем на душу населения в год потребляется около 58 литров пива и пивных напитков

Более 35% объема разливного пива в стране является нелегальным, что составляет примерно 500-600 млн литров в год, рассказал ИА «Татар-информ» замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

«В среднем на душу населения в год потребляется около 58 литров пива и пивных напитков, в то время как крепкой продукции — восемь литров, винодельческой — семь литров», — рассказал Арсланов.

Он также уточнил, что пивная продукция не лицензируется ни при производстве, ни при оптовых и розничных продажах. Также на данном виде алкогольной продукции отсутствует конечная маркировка, что «исключает ее полноценный учет в розничной торговле в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета».

По мнению специалиста, пиво нуждается в маркировке для борьбы с 35% контрафактной продукции, в том числе в Татарстане.