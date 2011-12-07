Россиянам предлагают инвестировать в строительство федеральной трассы Казань-Москва

Гражданам РФ предлагают инвестировать в строительство федеральной трассы Казань-Москва. О «народных» облигациях в эфире «Радио Автодор» рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Глава «Автодора» отметил, что сейчас рассматриваются различные варианты привлечения средств для строительства дороги М12. На данный момент в компании обратили внимание на рынок облигаций. В радиоэфире Петушенко сказал, что принять участие в них могут и физические лица.

Саму трассу Казань-Москва планируют достроить к 2024 году. На возведении ее уже выделили более 650 млрд рублей. Еще 150 млрд рублей могут направить из фонда национального благосостояния.