Совместный проект Яндекс.Такси и Министерства здравоохранения РТ победил на Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив. Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». В течение двух месяцев по специальному тарифу «Медик» в приложении оператора врачи Татарстана могли оперативно выезжать на консультации к пациентам с коронавирусной инфекцией. Проект под названием «Помощь рядом» дал уверенность в том, что общими силами можно справиться даже с самыми серьезными задачами.

«Мы убедились, что коллаборация на межведомственном уровне, с участием бизнеса, дает хороший результат в решении серьезных проблем», — прокомментировал событие замглавы ведомства.