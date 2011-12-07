Татарстанцы могут не подавать заявление в ПФР на оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, сообщает пресс-служба ПФР по РТ.

Родители данных детей получат номер СНИЛС автоматически через портал госуслуг.

Так, после того как ЗАГС передаст информацию о рождении ребенка в ПФР, в личном кабинете мамы автоматически отобразится информации о номере индивидуального лицевого счета ребенка.

В ведомстве отмечают, что данную услугу могут получить только родители, которые зарегистрированы на портале госуслуг РФ.

«Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители», — уточняется в сообщении.