В Татарстане спустят воду из сельской запруды для поиска пропавших детей

В Буинском районе РТ для поиска пропавших подростков спустят воду из сельской запруды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по РТ.

Подростки 15 и 17 лет из села Ахметьево пропали 16 июля. Дети ушли купаться к плотине и пропали. Их мать обнаружила вещи на берегу.

Спасатели искали подростков даже ночью. Всего было обследовано 10 тыс. кв. м. водоема и 24 тыс. кв. м. акватории.

Принято решение о сливе плотины. Все действия проходят под контролем, угрозы затопления нет.

17 июля на поиски детей выехала дополнительная группа водолазов из Казани. Поиски продолжаются.

По факту пропажи детей назначена прокурорская проверка.