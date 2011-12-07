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В Татарстане спустят воду из сельской запруды для поиска пропавших детей

В Буинском районе РТ ищут подростков 15 и 17 лет, которые ушли купаться и пропали.

В Буинском районе РТ для поиска пропавших подростков спустят воду из сельской запруды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по РТ.

Подростки 15 и 17 лет из села Ахметьево пропали 16 июля. Дети ушли купаться к плотине и пропали. Их мать обнаружила вещи на берегу.

Спасатели искали подростков даже ночью. Всего было обследовано 10 тыс. кв. м. водоема и 24 тыс. кв. м. акватории.

Принято решение о сливе плотины. Все действия проходят под контролем, угрозы затопления нет.

17 июля на поиски детей выехала дополнительная группа водолазов из Казани. Поиски продолжаются.

По факту пропажи детей назначена прокурорская проверка.

КВ
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