В Юдино появится новый молодежный центр со скалодромом и ниндзя-трассой

Этим августом в Кировском районе Казани появится новый молодежный центр со скалодромом и ниндзя-трассой. Посмотреть, как проходит процесс ремонтных работ приехал мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.

Известно, что открытие состоится уже в конце этого лета. А пока в двухэтажном здании, расположенном в поселке Юдино по ул. Революционная, 29, проходит ремонт. Как рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, центр будет направлен на формирование жизненных навыков, связанных со здоровым образом жизни.

Так, в молодежном центре будет открыто 10 секций спортивной направленности, включая горный туризм, скалолазание, велотриал, воркаут, кроссфит, бокс, дзюдо и хореография. Но основной его изюминкой, как отметил Фаизов, является скалодром и ниндзя-трасса.

Сообщается, что посещать центр смогут не только подростки, но и взрослые, поскольку охват посещающих ежемесячно составит около 350 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

Для реализации таких идей, по мнению мэра, нужны опытные специалисты с большим стажем работы.

Поскольку название новому центру еще не придумали, Метшин предложил, что в наименовании такого должна быть смысловая привязка к поселку, в котором он находится. Пока же подумают назвать его как «Вертикаль», «Юлдаш», «Биек», «Югары» или «Нокта».