Васильевскую больницу закрыли, пациентов перевели в Зеленодольск

Заместитель здравоохранения РТ Владимир Жаворонков вчера на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» прокомментировал ситуацию. По его словам, действительно, у нескольких сотрудников были выявлены симптомы респираторного характера. Положительный результат на COVID-19 выявлен только у 3 медработников. Сколько заболевших гриппом или ОРВИ, пока не установлено. Всего в больнице 54 сотрудника.

— Чтобы обезопасить пациентов, было принято решение временно закрыть учреждение, не заболевших сотрудников поместить на домашнюю самоизоляцию, под врачебный контроль, а пациентов перевести в Зеленодольскую ЦРБ. Время закрытия будет использовано для проведения планового ремонта, — пояснил замминистра. — На рабочем процессе, пациентах ситуация никак не скажется. В данный момент идет проверка по данному случаю. О результатах будет известно позже.

Также замглавы ведомства спросили по поводу нехватки лекарств в Тукаевской ЦРБ в городе Набережные Челны. Якобы пациентам приходится покупать препараты самим.

— Больница обеспечена всем необходимым. Если имеется конкретный факт, лучше обратиться непосредственно в минздрав, мы проверим достоверность случая, — пообещал Жаворонков.

Что касается общей обстановки, то, по словам специалистов, она остается стабильной. По данным на 16 июля, в Татарстане зарегистрировано 5126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 33 заболевших за предыдущие сутки.

С 15 июля открылись ТЦ. Выдачу разрешений на открытие каждого конкретного торгового заведения ведет Управление Роспотребнадзора по РТ. Добро дается только при соблюдении всех норм безопасности. В дальнейшем каждый такой объект будет проходить мониторинг санитарной службы республики в части профилактических мер. Авдонина напомнила, что если послабления ограничений и продолжатся, то лишь при условии сохранения масочно-перчаточного режима.

Напомним, Управление Роспотребнадзора по РТ предложило открыть ТЦ исключительно для торговли, то есть общепит на их территории, кинотеатры и детские комнаты по-прежнему будут закрыты.