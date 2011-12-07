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21-22 августа в онлайн-режиме пройдет конференция перевода Translation Forum Russia 2020

Translation Forum Russia 2020 крупнейшая конференция отрасли перевода на территории России и стран СНГ.

21-22 августа пройдет крупнейшая конференция отрасли перевода на территории России и стран СНГ Translation Forum Russia 2020, сообщает АИР РТ.

 «Конференция объединит государственные структуры, руководителей переводческих бюро и отделов переводов, штатных переводчиков и фрилансеров, преподавателей и представителей ВУЗов, поставщиков программного обеспечения и оборудования, объединения переводчиков», — уточнили в ведомстве.

Ежегодно конференция собирает 300-700 участников. Гостями мероприятия становятся представители крупнейших международных организаций, таких как Европейская комиссия и Информационный центр ООН, FIT Europe, Бельгийская палата переводчиков и других.

Организаторами конференции выступают АИР РТ и «Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков».

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