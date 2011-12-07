Казанские медики отправились в Ташкент для помощи коллегам с COVID-19

Пятеро врачей из казанской горбольницы № 7 вошли в группу из 39 российских медиков, которые по поручению Правительства РФ отправились в Ташкент помогать узбекистанским коллегам в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«В Ташкент вылетела группа специалистов федеральных медицинских центров — НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медиков из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана», — уточнили в федеральном ведомстве.

Опытные врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, терапевты и кардиологи окажут методическую и практическую помощь врачам Узбекистана.

Командировка российских специалистов рассчитана на один месяц.