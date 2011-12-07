Студент Казанского университета стал победителем в конкурсе «Студенческий лидер ПФО-2020»

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Стали известны итоги Приволжского окружного этапа всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2020». В нем приняли участие представители 10 регионов Приволжского федерального округа.
Победителем стал выпускник бакалавриата Казанского федерального университета Ильнур Хазипов, сообщает пресс-служба КФУ. Отметим, что бакалавр Хазипов — лауреат конкурса «Студенческий лидер Республики Татарстан-2019»,
Задачей Приволжского этапа конкурса стало выявление ведущих профсоюзных лидеров в регионах. Особенность всероссийского студенческого конкурса нынешнего года — он впервые прошел в формате онлайн.
Заключительный финальный этап конкурса пройдет с 20 по 27 сентября.