Реконструкция сквера Толстого обойдется в 64,6 млн рублей

В Казани выделят 64,6 млн рублей на благоустройство сквера им. Л. Н. Толстого. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В скверен обновят покрытия, скамейки, урны, освещение, а также приведут в порядок ландшафт.

Отмечается, что исторический облик сквера будет сохранен. Завершить работы планируется к концу строительного сезона.

Напомним, что в этом году благоустроят шесть общественных пространств. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 672 млн рублей.