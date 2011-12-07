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Реконструкция сквера Толстого обойдется в 64,6 млн рублей

В сквере обновят покрытия, освещение, урны, скамейки.

В Казани выделят 64,6 млн рублей на благоустройство сквера им. Л. Н. Толстого. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В скверен обновят покрытия, скамейки, урны, освещение, а также приведут в порядок ландшафт.

Отмечается, что исторический облик сквера будет сохранен. Завершить работы планируется к концу строительного сезона.

Напомним, что в этом году благоустроят шесть общественных пространств. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 672 млн рублей.

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