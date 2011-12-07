История Татарстана в вещах. Выпуск №47

Гиря, или Как за год стать силачом

Однажды вышли с сыном и зятем покурить во двор. Возле кирпичной стены частного дома на отмостке стояла двухпудовая (32 кг) гиря.

— Слабо хотя бы раз поднять? — зачем-то произнес я.

Фраза прозвучала провокационно. Кряхтели они поочередно, но так и не смогли поднять гирю. Максимум, на что хватило у них сил, — это закинуть ее на плечо.

— А я такую двухпудовку в восьмом классе жимом левой рукой поднимал 16 раз, — признался я.

Парни рассмеялись и назвали меня фантазером.

А началось все в далеком 1974 году. Мы тогда с родителями из города переехали жить в село. Временно обосновались у дедушки с бабушкой. Они проживали на первом этаже старинного кирпичного двухэтажного дома. А на втором этаже сидело руководство колхозной бригады. Сени были общие. И вот в этих сенях я однажды увидел гирю. Ее поставили в углу после традиционных проводов зимы. И похоже, забыли про нее. Она долежалась до того, что покрылась паутиной!

Когда нам предоставили новое жилье, я просто спер гирю: поздно вечером на руле велосипеда тайком перевез ее по новому адресу нашего проживания.

Стоит пояснить, что существовало три вида спортивных гирь. По размеру все они были одинаковые. Различались по весу: 16, 24 и 32 кг. Моя весила 24 кг. И этот вес оказался мне не по зубам. Я мог лишь, раскачав гирю, с трудом закинуть ее себе на плечо. А вот дальше — никак.

Случайностей в жизни не бывает. Тогда мне, 13-летнему подростку, в руки попала книга с документальными историями о народных силачах. В одной из них рассказывалось, как паренек примерно моего возраста случайно на рыбалке встретил знаменитого атлета из цирка, который на арене делал все что хотел с гирями и прочими тяжестями. Мальчишка набрался смелости и спросил: «А трудно стать сильным?». Силач посоветовал пацану подтягиваться на турнике 15 раз утром и 15 вечером, пообещав, что через год он станет в два раза сильнее. Так все и произошло. Местные хулиганы стали обходить парня стороной.

Рассказ из книги произвел на меня сильное впечатление. И я поставил перед собой цель: через год буду легко поднимать свою гирю!

На огороде изготовил из старого ломика перекладину. Вечером бодро подошел к снаряду и с трудом подтянулся лишь четыре раза. На то, чтобы подтягиваться 15 раз, у меня ушло три месяца. А через год (как раз пошел в седьмой класс) я легко поднимал гирю весом 24 кг 17 раз. И активно продолжал тренировки.

А потом родители вновь поменяли место жительства — отца потянуло на малую родину. В новой школе в первый же день не все одноклассники встретили меня миролюбиво. Один из них на каждой перемене подбегал ко мне и громко угрожал расправой после уроков. «Я тебе всю физиономию разобью!» — кричал он. Не скажу, что я испугался, но было тревожно… А класс предвкушал стать зрителем обещанной драки.

Последним в тот день был урок физкультуры. Мы ждали учителя в спортзале. Как выяснилось, в классе был свой силач, которого все уважали. (Впоследствии он стал моим другом.) Так вот, классный силач подошел к снарядам и выбрал двухпудовую гирю, самую тяжелую. Раз — и она у него на плече! Толчковым способом он поднял ее 9 раз. Класс одобрительно загудел. «А ты, новенький, сможешь поднять хоть раз?» — спросил тот, кто обещал расправиться со мной после уроков.

Я молча подошел к гире и левой рукой жимом 16 раз зафиксировал ее на вытянутой руке. Когда в дверях появился физрук, в зале стояла гробовая тишина. После уроков драка не состоялась — того, кто мне угрожал, как ветром сдуло. Больше он ко мне не цеплялся.

Именно об этом случае я и рассказал сыну с зятем.

До окончания школы продолжал активно заниматься гиревым спортом. Впрочем, не забывал и о легкой атлетике, лыжах, акробатике. Обучающих книг в магазине купить было невозможно. Правда, существовал такой способ торговли, как посылторг. На почте лежала куча каталогов с различными товарами — от книг до запчастей. Оформляешь заказ и получаешь товар наложенным платежом. Таким образом я приобрел отличные книги с методиками тренировок. И через пару лет уже легко выполнял норму кандидата в мастера спорта. А еще научился жонглировать гирями. 24-килограммовую поднимал одним указательным пальцем, а пудовку — вообще мизинцем.

Однажды, помню, устроил небольшое шоу. Уже учился на втором курсе университета, и меня делегировали от группы участвовать в конкурсе «А ну-ка, парни!». Там в числе прочего поднимали гирю весом 16 кг. Мне выпало делать это последним. Лучший результат до меня был 35 поднятий. Во время выступлений зрители вслух озвучивали хором результат. Когда я кидал пудовку, они радостно и громко считали. После моего 80-го поднятия им надоело это делать, стали кричать, чтобы я перестал тянуть время. Когда поднял гирю в 120-й раз, меня остановило жюри. Я впервые тогда выступал перед зрителями и захотел показать максимум. Не довелось… Как не довелось поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту и официально получить звание кандидата в мастера спорта.

Константин Алехин, Казань

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Редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ». Проект посвящен 100-летию ТАССР.

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Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА