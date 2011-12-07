В Татарстане продолжается изучение особенностей COVID-19

— Для иностранных студентов, несмотря на отрицательный результат ПЦР-диагностики на коронавирус, который они получают перед вылетом, согласно регламентам Роспотребнадзора предусмотрена 14-дневная изоляция, — пояснила спикер.

По ее словам, место изоляции студентов определяется исходя из имеющихся возможностей: либо это временное место проживания, либо общежитие. Также в некоторых вузах предусмотрены обсерваторы, например в КФУ и КГМУ. Каждый институт находит свой способ решения этой проблемы.

— Наша общая задача — исключить риски, чтобы молодые приступили к занятиям, будучи уверенными, что они не носители вируса и не заболевшие, — отметила представитель санитарного ведомства. — То же требование сохраняется для иностранных граждан, прибывающих в Татарстан с целью трудоустройства. Они также должны иметь на руках результат ПЦР-диагностики и быть готовыми выдержать срок 14 дней в режиме самоизоляции: условия, как правило, выбирает работодатель — либо это гостиничный номер, либо обсерватор в виде отдельного номера на базе какого-либо санатория.

Также Авдонина отметила, что пока в вузах и школах Татарстана не зарегистрировано случаев COVID-19. Нет и повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но информация постоянно обновляется и уточняется. Эксперты продолжают исследовать особенности COVID-19. В частности, 7 сентября стартовал второй этап масштабного исследования на коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции. Первый завершился в июне, для участия методом случайной выборки были привлечены 2900 переболевших татарстанцев. По итогам этого этапа у 31% исследуемых выявлен иммунитет к COVID-19. Задача второго этапа — выяснить, насколько у переболевших сохраняется иммунитет и вырабатывается ли он, если на момент первого исследования иммунитета не выявили. Уже получено 2600 проб.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Татарстане за весь период пандемии зафиксировано порядка 6900 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.