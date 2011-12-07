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Apple приостановило работу «Частного узла» для российских пользователей

Функцию шифрования трафика отключили из-за законодательных условий.

На устройства компании Apple пришло предупреждение о прекращении работы «Частного узла». Это функция, которая шифрует трафик и обходит блокировки. Программа работала в бета-версиях операционных систем iOS 15 и macOS Monterey. Об официальном отключении в России пока не сообщается. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Редактор издания TJournal, подключая функцию на iOS 15, получил оповещение о том, что функция недоступна в России из-за «ограничений местного законодательства».

«Частный узел» шифрует трафик, передавая запросы пользователей через два отдельных интернет-узла. Никто, включая Apple, не может использовать ваш IP-адрес, геопозицию и историю просмотра.

Ранее Apple срочно выпустило обновление до iOS 14.8, испугавшись израильского программного обеспечения, которое может отслеживать устройства на расстоянии.

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