Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Эксперты: «У Татарстана сложились богатые традиции голосования»

Каждый раз уровень качества проведения выборов в регионе повышается, отметили специалисты.

Татарстан, по мнению экспертов, считается одним из регионов, в котором воспитывались богатые традиции голосования. Каждый раз уровень качества проведения выборов в регионе повышается, отметили они. 

По словам первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александра Малькевича, в регионе много позитивного опыта проведения выборов. Стоит обратить внимание на такие новаторские решения, как работу блогеров-наблюдателей на избирательных участках и проведение форума «Мой голос», где каждый может задать интересующие вопросы в режиме онлайн. Совокупность этих методов формирует доверие граждан к выборам. 

«Татарстан имеет богатые традиции голосования. Для жителей республики привычно в день голосования собираться с семьями, приходить на участки с детьми и большими компаниями», — отметил соучредитель ассоциации интернет-технологов Владимир Кутилов. 

Также он поделился, что республика выделяется тем, что на время выборов здесь проходит множество мероприятий и молодежные акции. 

 

КВ
Лента новостей