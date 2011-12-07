Эксперты: «У Татарстана сложились богатые традиции голосования»

Татарстан, по мнению экспертов, считается одним из регионов, в котором воспитывались богатые традиции голосования. Каждый раз уровень качества проведения выборов в регионе повышается, отметили они.

По словам первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Александра Малькевича, в регионе много позитивного опыта проведения выборов. Стоит обратить внимание на такие новаторские решения, как работу блогеров-наблюдателей на избирательных участках и проведение форума «Мой голос», где каждый может задать интересующие вопросы в режиме онлайн. Совокупность этих методов формирует доверие граждан к выборам.

«Татарстан имеет богатые традиции голосования. Для жителей республики привычно в день голосования собираться с семьями, приходить на участки с детьми и большими компаниями», — отметил соучредитель ассоциации интернет-технологов Владимир Кутилов.

Также он поделился, что республика выделяется тем, что на время выборов здесь проходит множество мероприятий и молодежные акции.