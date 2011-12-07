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Фахрутдинов: В Татарстане целенаправленных провокаций на выборах не зафиксировано

Выборы в Госдуму в республике проходят в штатном режиме.

В Татарстане не зафиксировано целенаправленных провокаций во время выборов Госдуму РФ. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил региональный координатор Ассоциации Некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов.

«Относительно провокаций, как таковых, серьезных и целенаправленных, пока не было, поступали сообщения о том, что на некоторых участках большая активность самих избирателей. Что в принципе соответствует практике и во время прошлой избирательной компании такое было. Люди перед тем, как идти на работу, хотят проголосовать, это приводило к возникновению очередей», — поделился эксперт.

Он отметил, что участковыми избирательными комиссиями принимались все исчерпывающие меры: есть соответствующая разметка, которая устанавливает социальную дистанции не менее чем в полтора метра, инструктировались вновь приходящие люди, что эту дистанцию необходимо соблюдать, но в то же время они все использовали средства индивидуальной защиты.

«Каких-то целенаправленных провокаций не зафиксировано, возможно, они припасены на последний день голосования, как это обычно и бывает», — отметил Фахрутдинов.

Напомним, что около 14 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане, выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня — с 17 по 19 сентября. 

КВ
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