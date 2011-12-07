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Гости из Европы и Африки посетили Старо-Татарскую слободу

Экскурсию провел префект «Старого города» Евгений Варакин.

Делегаты Глобальной конференции, которая проходит в эти дни в Казани, посетили Старо-Татарскую слободу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Префект территории «Старый город» Евгений Варакин рассказал гостям о возрождении слободы. В качестве примера он привел одну из главных туристический площадок исторического центра Казани — улицы Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри. 

Евгений Варакин также рассказал об этапах реконструкции исторического центра начиная с 2012 года. О перспективах развития промышленной зоны префектуры вдоль набережной озера Нижний Кабан.

Вместе с префектом экскурсию по «Старому городу» провели президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов и имам Апанаевской мечети Нияз Сабиров. Они рассказали гостям о возрождении комплекса «Татарская усадьба» и Апанаевской мечети.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Кремле открылась выставка турецкого каллиграфа Левента Карадумана. Экспозиция посвящена исламскому искусству.

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