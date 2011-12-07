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МВД проведет проверку по факту драки с участием фельдшера

Правоохранительные органы заинтересовались инцидентом драки между фельдшером и тремя местными жителями города.

В Авиастроительном районе между фельдшером и тремя мужчинами из-за конфликта завязалась драка. По этому факту МВД проводит проверку. Об этом сообщили в Управлении МВД по РТ.

Сотрудники скорой медицинской помощи приехали на обычный вызов. Когда они оказывали потерпевшему помощь, к «скорой» подошла женщина и начала кричать. Медработники попросили им не мешать и продолжили проводить реанимацию.

Позже, машина скорой помощи выезжала со двора, но дорогу ей перегородила Лада 15-й модели, в которой находились трое человек, в том числе ранее упомянутая женщина.

Один из медработников попросила водителя легковушки освободить дорогу, но просьба была проигнорирована. В итоге прямо на улице между фельдшером и тремя гражданами завязалась драка. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Водитель легковушки рассказал свою версию случившегося, по которой он не преграждал выезд скорой, а просто ожидал у подъезда свою мать.

КВ
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