На избирательном участке в общежитие КНИТУ-КАИ студенты станцевали под «Туган як»

Флешмоб устроили проголосовавшие студенты КНИТУ-КАИ на избирательном участке № 66 в Казани. Несмотря на холодный ветер, они станцевали перед участком под «Туган як».

«Мы таким образом решили немного подбодрить казанцев, чтобы они приходили на выборы. Надеюсь, привлечем внимание к этому важному событию. Репетировали совсем недолго. А под „Туган як“, потому что это любимый в Татарстане хит», — рассказал один из участников флешмоба.

Студенты стали поддержкой для агитационной бригады, тоже подъехавшей к участку. Участники бригады, одетые по моде советских времен, спели задорные частушки на русском и татарском языках, как и положено под гармонь. К артистам голосующие подходили, чтобы сделать фотографии.

Кстати, ранее участок № 66 посетил известный татарский деятель телевидения Абдулла Дубин. Ученик Левитана, диктор с 23-летним стажем и хаджи по своему обыкновению, пока ему, согласно правилам, замеряли температуру и выдавали бюллетень, шутил и выдавал прибаутки. Но, как он отметил сам, к голосованию, несмотря на это, относится весьма серьезно. Дубин отметил, что на выборы ходит всегда.

«Это всегда серьезно и всегда необходимо, это гражданская позиция. Поэтому я сейчас здесь», — сказал Дубин.

Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ, которое продлится три дня. Свои голоса уже отдали Президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Проголосовавшие получат специальный браслет, с помощью которого казанцы смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом и пройти на многие культурные мероприятия.