На концерте Niletto в Татарстане фанаты вновь нарушили антиковидные нормы

В зале имени Шакирова в выставочном комплексе «Казань Экспо» прошел концерт певца Niletto. На концерте пришло порядка 1 тыс. человек, которые были рассажены по залу с соблюдением антиковидных условий.

Однако ближе к финалу мероприятия все зрители покинули свои места и образовали огромную толпу возле сцены. Ролики с концертов опубликовали в соцсетях.

При всем этом охрана практически не предпринимала никаких действий.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах на концерт Jony также собралась многотысячная толпа, забыв о социальной дистанции.