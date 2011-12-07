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На концерте Niletto в Татарстане фанаты вновь нарушили антиковидные нормы

Артист собрал около 1 тыс. зрителей.

В зале имени Шакирова в выставочном комплексе «Казань Экспо» прошел концерт певца Niletto. На концерте пришло порядка 1 тыс. человек, которые были рассажены по залу с соблюдением антиковидных условий.

Однако ближе к финалу мероприятия все зрители покинули свои места и образовали огромную толпу возле сцены. Ролики с концертов опубликовали в соцсетях.

При всем этом охрана практически не предпринимала никаких действий.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах на концерт Jony также собралась многотысячная толпа, забыв о социальной дистанции.

КВ
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