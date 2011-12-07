От истории Татарстана до китайской выставки о счастье: бесплатные музеи по браслету «Я проголосовал»

Экспозиция «История Татарстана с древнейших времен до наших дней»

Место проведения: Национальный музей Татарстана (ул. Кремлевская, 2)

Время: в течение дня

О чем: экспозиция музея расскажет о 100-летней истории Татарстана с 1920 по 2020-е годы.

Залы музея с площадью более 3 тыс. кв. метров покажут посетителям ценнейшие экспонаты, одни из которых карета Екатерины II, хрустальная печать выдающегося ученого и богослова Шигабутдина Марджани, Ефремово Евангелие 1606 года. Экспозиция дополняется интерактивными технологиями.

Выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение»

Место проведения: Государственный музей ИЗО Татарстана (ул. Карла Маркса, 64)

Время: в течение дня

О чем: экспозиция представлена к празднованию явления Казанской иконы Божией Матери (21 июля) и освящению Казанского собора Казанского Богородицкого монастыря.

В залах музея находятся памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, прославляющие явленный чудотворный образ Богородицы, также чертежи XIX ставшие отправной точкой при воссоздании Казанского собора. Посетители смогут увидеть редкие оттиски крупнейших мастеров Возрождения: Альбрехта Дюрера, Луки Лейденского, Маркантонио Раймонди.

Фотовыставка Георгия Козлова и его учеников «Было, не было»

Место проведения: Галерея современного искусства (ул. Карла Маркса, 57)

Время: в течение дня

О чем: Георгий Козлов — уроженец Казани, фотограф, получивший признание на выставках и конкурсах по всей России, а также преподаватель по фотоискусству. Его ученики достигли высоких результатов в области студийной и репортажной фотографии на международных чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс.

В двух залах галереи будут демонстрироваться видео, раскрывающие творческих процесс Георгия Козлова и рассказывающие об обучении молодого поколения фотографов. Посетители выставки увидят около 20 фотографий самого Козгов и более 30 произведений его учеников. Среди них представлены проникновенные портреты «Молитва» и «Огонь живой», эффектный кадр решающего броска из серии «Спорт», городские сцены и пейзажи.

Выставка «Пять символов счастья»

Место проведения: центр «Эрмитаж-Казань» (пр. Шейнкмана, 12)

Время: в течение дня

О чем: выставка познакомит зрителей с шедеврами китайской коллекции всемирно известного музея, где все работы созданы для приобретения счастья.

Она представляет собой 294 экспоната разнообразных видов декоративного искусства. В коллекции собраны изделия из фарфора, нефрита, лака, дерева, слоновой кости, а также шелковой ткани.

Экспозиция «Федор Шаляпин и Казань»

Место проведения: музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул.Горького, 10)

Время: в течение дня

О чем: экспозиция рассказывает о жизни писателя, часть которой была связана с нашим городом, а также о пути легендарного певца к триумфу и славе.

Экспозиция состоит из двух разделов: «Писатель – эпоха – герой. Жизненный и творческий путь А.М. Горького» на 1-м этаже и раздел «Ф.И. Шаляпин и Казань» на 2-м этаже музея.

Увидеть там также можно коллекцию личных вещей Шаляпина, переданную в Казань его дочерью Ириной Федоровной: рояль, подаренный С. И. Мамонтовым, театральный костюм к роли Хана Кончака в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», театральные афиши и программы и многое другое.

Экскурсия «Как устроен старый дом»

Место проведения: дом-музей В. И. Ленина (ул.Ульянова-Ленина, 58)

Время: в течение дня

О чем: экскурсия расскажет, как возникла усадьба и как устроены комнаты флигеля, где проживала семья Ульяновых. Предметы, представленные в экспозиции, передают атмосферу обитателей дома второй половины 19 века.

Выставка каллиграфа Левента Карадумана «Новые слова»

Место проведения: Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле (3 подъезд)

Время: в течении дня

О чем: выставка Карадумана представляет новые веяния классической каллиграфии, которая стала одним из лидеров современных течений этого искусства.

Художник стал первым в истории турецкого исламского искусства, кто переписал Священный Коран почерком губари. У посетителей галереи будет уникальная возможность увидеть гармонично сочетающее классическое понимание искусства каллиграфии и современные подходы в искусстве.

Также по браслету можно бесплатно посетить музей художника Константина Васильева (ул. Баумана, 29/11), где представлено наиболее полное собрание его подлинных работ. Свои двери откроют дом-музей писателя и журналиста Василия Аксенова (ул. Карла Маркса, 55/31), музей заслуженного художника РСФСР Амира Мазитова (ул. Дзержинского, 27) и музей художника и скульптора Баки Урманче (ул. Щапова, 20).