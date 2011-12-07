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Прокуратура проведет проверку после того, как теплоход с ВИА «Волга-Волга» отправился в Чебоксары вместо Самары

Из-за плохой погоды теплоход отправился не по заявленному маршруту.

Татарская транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку соблюдения прав пассажиров теплохода «Ф. Панферов».

Причиной проверки стали обращения СМИ по вопросу изменения маршрута теплохода.

С 15 по 17 сентября теплоход был арендован для публичных выступлений участников клуба «Стендап Казань» и группы ВИА «Волга-Волга». Из-за плохой погоды теплоход, согласовав маршрут с пассажирами, отправился не в Самару, а по маршруту Казань — Чебоксары — Казань. На борту находились 108 пассажиров и 26 членов экипажа. Теплоход вернулся в Казанский речной порт сегодня, 17 сентября, в полдень.

На место выехал и. о. Татарского транспортного прокурора, сообщили в прокуратуре, отметив, что жалоб от пассажиров не поступали. Прокуратура проверит обстоятельства изменения маршрута, при наличии оснований в ведомстве пообещали принять меры.

КВ
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