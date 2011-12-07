Прокуратура проведет проверку после того, как теплоход с ВИА «Волга-Волга» отправился в Чебоксары вместо Самары

Татарская транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку соблюдения прав пассажиров теплохода «Ф. Панферов».

Причиной проверки стали обращения СМИ по вопросу изменения маршрута теплохода.

С 15 по 17 сентября теплоход был арендован для публичных выступлений участников клуба «Стендап Казань» и группы ВИА «Волга-Волга». Из-за плохой погоды теплоход, согласовав маршрут с пассажирами, отправился не в Самару, а по маршруту Казань — Чебоксары — Казань. На борту находились 108 пассажиров и 26 членов экипажа. Теплоход вернулся в Казанский речной порт сегодня, 17 сентября, в полдень.

На место выехал и. о. Татарского транспортного прокурора, сообщили в прокуратуре, отметив, что жалоб от пассажиров не поступали. Прокуратура проверит обстоятельства изменения маршрута, при наличии оснований в ведомстве пообещали принять меры.