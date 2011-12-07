Путешественники могут проголосовать на избирательном участке в аэропорту «Казань»

С 13 сентября в международном аэропорту «Казань» заработал избирательный участок, который могут использовать для голосования избиратели, находящиеся в пути. На самом участке соблюдены все санитарные требования по предотвращению распространения коронавируса.

«Временный избирательный участок № 2828 открыт в здании терминала 1, на 3 этаже (направо при выходе из лифта)», — сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

С 17 по 19 сентября воспользоваться им могут как пассажиры, так и работники воздушной гавани. Однако для этого необходимо иметь оформленное до 13 сентября заявление, которое позволяет проголосовать по месту нахождения, а не по месту прописки.

Все дни для голосования участок будет работать с 8.00 до 20.00. Им могут воспользоваться достигшие 18-летнего возраста граждане. Кроме того, если совершеннолетие наступает в последний день голосования, 19 сентября, то проголосовать все равно можно в любой из трех дней.