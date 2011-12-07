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Руслан Гаджиев стал одним из первых проголосовавших на казанском избирательном участке № 42

В первый день голосования на выборах в Госдуму явка на выборах в Татарстане на 15:00 составила 18%.

Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Руслан Гаджиев территорий Руслан Гаджиев проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева. Об этом сообщает «Республика Татарстан».

«Решение теперь за избирателями», — сказал Гаджиев.

Кандидат стал одним из первых проголосовавших на участке № 42, также он добавил, что избирательная кампания в этом году была сложной.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в первый день голосования на выборах в Госдуму явка на выборах в Татарстане на 15:00 составила 18%.

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