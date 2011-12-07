В Челнах жители 68-го микрорайона взбунтовались против строительства многоэтажки вместо школы

Жители 68-го микрорайона Челнов взбунтовались против застройщика «Стройпроект-Плюс». По словам горожан, компания планирует построить многоэтажку с 19 подъездами на участке, который предназначен под школу. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале «ТатарстанДа».

«В Набережных Челнах жильцы 68-го микрорайона взбунтовались против застройщика ООО „Стройпроект-Плюс“, который на месте запланированной школы решил возвести „дом-монстр“ — многоэтажку с 19 подъездами. И все это в частном секторе, где по закону запрещено возводить дома выше трех этажей», — говорится в описании к ролику.

Мэр города Наиль Магдев заявил, что территория будет приведена в первоначальное состояние. Однако, когда начнется строительство школы, власти сказать не смогли.



