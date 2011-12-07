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В дни выборов казанская телебашня окрасится в цвета флагов РФ и РТ

Освещение будет действовать с 17 по 19 сентября с 6 до 10 вечера.

В дни выборов с 17 по 19 сентября с 6 до 10 вечера на телебашне в Казани включится подсветка в цвета государственных флагов России и Татарстана. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

«Включение подсветки подчеркнет важность выборов и акцентирует внимание на том, что голосование продлится три дня», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали﻿, что в столице Татарстана во время выборов ограничат движение на нескольких участках дорог.

КВ
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