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В КФУ открылся шахматный клуб имени Анатолия Карпова

На базе клуба создали онлайн-площадку KFU-CHESS.

В КФУ открыли шахматный клуб международного гроссмейстера Анатолия Карпова. Двенадцатикратный чемпион мира присутствовал на церемонии открытия. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

Для постоянно действующей онлайн-площадки разработали программную платформу KFU-CHESS. Студентов будут обучать самым разным видам шахмат, а также игре в шашки, го, абалон, рэндзю и другим.

Сборная по шахматам работала в КФУ и раньше, но войти в нее могли только те, у кого, как минимум, есть первый взрослый разряд. Сейчас у студентов появился шанс, что шахматы станут доступными для всех желающих.

«Родителям, которые приводят маленьких детей, я обычно говорю, что шахматы, конечно, какое-то время займут. Но они научат детей лучше концентрироваться и ускорят освоение других предметов. Шахматы становятся частью учебного процесса, потому что через них намного проще дать навыки логических процессов, развивать стратегическое мышление. Они улучшают память», — сказал Анатолий Карпов.

КВ
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