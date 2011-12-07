В России утвердили праздничные выходные дни на 2022 год

Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2022 году. Об этом Правительство РФ рассказало в своем Telegram-канале.

Так, выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

Также к этому календарю можно добавить три традиционных праздника для Татарстана — День Республики, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам.

Напомним, что сейчас проходят выборы в Госдуму РФ. Проголосовавшие в Казани смогут три дня бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Правительство России запустило свой Telegram-канал.