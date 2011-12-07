В шоу «Новые танцы» на ТНТ выступит танцовщица из Казани.

Девушку зовут Яна Дон, и танцами она занимается с 14 лет. И попытка стать участнице танцевального шоу для нее не первая — в прошлом году она уже приходила кастинг.

Любимый стиль Яны дэнсхолл и афро, но больше Яна любит афро. Девушка выступает не одна, а со своей напарницей по танцевальному дуэту Полиной. Причем, Полина не из Казани.

«Мы просто сидели в такси с Полиной. Ни я, ни она не хотели идти на шоу в одиночку. Отсюда у нас пришла идея попробовать свои силы вдвоем и выступить дуэтом», — рассказывает Яна о том, как сложился их тандем.

Яна говорит, что атмосфера кастинга не пугала, а воодушевляла их. Поэтому на сцене девушки смогли отпустить волнение и показать себя во всей красе.

«Новые танцы» стартовали на ТНТ 28 августа. От прежнего оно отличается по формату, поскольку участники выступают в баттлах, хотя в жюри остался незаменимый Мигель. Двое других судей будут постоянно меняться, на их места придут совершенно разные люди — от ведущих и певцов до молодых ТикТокеров. Призовой фонд проекта — 10 миллионов рублей. Финалисты каждой категории получат по миллиону, оставшийся банк заберет победитель.

Казанскую участницу можно будет увидеть в предстоящие выходные — субботу и воскресенье, в 21:00, включив шоу «Новые танцы» на ТНТ.