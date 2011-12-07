В Татарстане с начала года грибами отравились десять человек

В Татарстане с начала 2021 года десять человек отравились грибами, среди которых 11-месячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В 2020 году в Татарстане зафиксировали 14 случаев отравления грибами.

Грибы нежелательно собирать у дорог, железнодорожных путей и в промзонах, напомнили в ведомстве. Стоит обращать внимания на вид гриба — он не должен быть червивым и старым.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане от отравления угарным газом погиб человек.