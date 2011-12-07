В Татарстане зарегистрировано 54 новых случая заражения ковидом

В Татарстане, за прошедшие сутки выявлено 54 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За неделю было зарегистрировано 355 случаев заболеванием, это несколько больше, чем на предыдущей неделе, на 9 случаев. Под наблюдением остается 4,8 тыс. человек. <…> Мы продолжаем мониторинг за результатом утренних фильтров в образовательных организациях, вы знаете, что по санитарным правилам — это является обязательным требованием, за прошедшие сутки в образовательные учреждения не допущено 511 детей, всего не допущено 4,7 тыс. детей», — сообщила Авдонина.

Всего же в Татарстане от коронавируса выздоровело 22,8 тыс. человек, а за прошедшие сутки 38 людей.