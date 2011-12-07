Выборы как ностальгия: корреспондент «Казанских ведомостей» о своих впечатления от голосования

В казанском лицее № 23 в Ново-Савиновском районе Казани избирательный пункт размещается практически со дня основания учреждения, то есть уже больше 40 лет.

В советские годы, в период тотального дефицита, в честь выборов здесь проходили продуктовые ярмарки, можно было отхватить что-то вкусненькое к столу. Сегодня дефицита нет, но для избирателей все равно были приготовлены приятные сюрпризы — браслеты на бесплатный проезд и посещение культурных мероприятий.

Помню, как за руку вели меня с собой на выборы родители. Я ничего не понимала, но была полностью проникнута ответственностью момента. Шутка ли, наши родители верили в светлое будущее и шли на выборы, полагая, что их голос изменит жизнь к лучшему.

И вот я иду сегодня, 17 сентября, по школьному двору. С некоторых пор это практически эксклюзивная экскурсия, поскольку доступ на территорию школы теперь ограничен. В обычные дни родителей сюда не пускают из соображения безопасности.

Внутри школы оказалось на удивление многолюдно. Обманчивая пустынность двора вела меня в заблуждение, и я позволила себе сделать селфи на телефон, чтобы запечатлеть себя на фоне избирательного участка и выложить с соцсети. Кто знает, вдруг повезет, и я выиграют новомодный гаджет, который разыграют между проголосовавшими.

Оказалось, через стеклянные двери, увешанные объявлениями, на меня не без удивления взирали другие посетители избирательного участка. Немного сконфужено я прошла внутрь: температуру мне померили, руки обработали — все как положено.

Получив бюллетень, я прошла в кабинку. Быстро нашла «своего» депутата. А что? Такое впечатление, что только он и собирал «наказы» от местного населения, поскольку имена и фамилии остальных мне показались незнакомыми.

Но самой полезной, и не только для меня, в этот день стала незапланированная и непреднамеренная встреча с учителями. Ребенок-то учится в этой же школе, а некоторые педагоги оказались задействованы на выборах.

Впрочем, пообщаться с учителями оказались не против и другие избиратели. Район у нас «оседлый», многие сами ходили в школу, а сейчас вот водят детей. Так что для нашего микрорайона день выборов — это еще и приятная встреча со школой.