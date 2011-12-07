Выборы на любой вкус: топ-9 нескучных фильмов про большую политику на эти выходные

День выборов (2007)

Директор радиостанции (Михаил Козырев) получает заказ от очень влиятельного олигарха выставить на региональных выборах своего кандидата. Для этого арендуется теплоход, на котором сотрудники радиостанции и всевозможные артисты отправляются в круиз по Волге, чтобы начать предвыборную агитацию. Кандидат — абсолютный идиот, которого, кстати, играет не актер, а спортивный комментатор Василий Уткин, в пути вечно что-то случается, и только изобретательный ум рекламщиков позволяет выпутаться из самых невероятных ситуаций.

Невозможно себе представить любой топ фильмов про выборы без этой кинокартины. Картина ушла в народ, как и знаменитое двустишие Шнурова. Фильм вырос из одноименного спектакля «Квартета И», которые сами же и снялись в главных ролях. Фарс, абсурд и сатира в лучших проявлениях. Вышедшее через 10 лет продолжение такой славы уже не получило.

Плутовство (1997)

Прямо в преддверии выборов президент США получает обвинение в сексуальных домогательствах. Рейтинг главы государства падет так стремительно, что решено срочно принимать какие-то меры. Советник президента по особым вопросам (Роберт Де Ниро) прибегает к помощи именитого кинопродюсера (Дастин Хоффман), чтобы придумать как отвлечь внимание избирателей. Они выдумывают некую албанскую террористическую организацию, которую США надо срочно победить. И тут начинается магия политтехнологий.

Наверное, лучший сатирический фильм на тему политики. Это гомерически смешно и очень остроумно. Все в лучших традициях сатиры — когда очень смешно, но если задуматься, то весьма грустно. Фильм начали снимать еще до знаменитого скандала с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, а сам скандал произошел прямо в разгар съемок. Удивительно, насколько создатели тонко чувствовали время.

Мартовские Иды (2011)

Стивен Майерс (Райан Гослинг) — молодой сотрудник избирательного штаба губернатора Майка Морриса (Джордж Клуни). Губернатор чуть ли не идеальный человек. Он крайне харизматичный и опытный политик, прекрасный оратор. Майерс считает его своим кумиром, он абсолютно уверен в чистоте идеалов Морриса. Но однажды парень узнает о губернаторе такое, что поменяет его жизнь навсегда.

Крепкая режиссерская работа Джорджа Клуни. Прекрасный состав актеров. Этот фильм скорее не политический триллер, а драма о морали и сложности выбора. А название фильма здесь не случайно. Иды в римском календаре означали середину месяца. Именно в Мартовские иды в 440 до н. э. заговорщиками был убит Гай Юлий Цезарь.

Человек года (2006)

Том Доббс (Робин Уильямс), ведущий злободневного сатирического телешоу, по предложению одной из зрительниц баллотируется на пост президента США. Благодаря всенародному признанию он внезапно выигрывает выборы. Американцы голосуют с помощью электронной системы созданной одной крупной компанией. Избиратели любят своего нового президента, у него огромный рейтинг доверия. Но одна из сотрудниц компании (Лора Линни), которой и самой Доббс очень нравится, обнаруживает что с электронным голосованием явно что-то не так.

И снова отличная и весьма неглупая комедия. Фильм о честности и человечности. С нашей стороны фильм смотреть куда забавнее, потому что никто не мог предугадать, что такая ситуация произойдет в одной из соседних с нами стран через 12 лет после выхода фильма.

Претендент (2000)

После внезапной смерти вице-президента президент США (Джефф Бриджес) ищет кандидатуру приемника на этот пост. Среди явных фаворитов талантливая сенаторша от штата Огайо Лэйн Хэнсен (Джоанн Аллен). Однако глава комиссии Конгресса по рассмотрению кандидатуры будущего вице-президента (Гарри Олдман) откапывает на Лэйн компромат сексуального характера. Сенаторша не соглашается, но и не опровергает эти сведения, принципиально переводя разговор исключительно в политическое русло. Ее личная жизнь никого не касается, и она не собирается оправдываться.

Политический фильм с феминистским уклоном. Здесь отлично раскрыта тема компромата, репутации и стойкости принципов. Есть о чем задуматься.

Грязная кампания за честные выборы (2012)

Американский конгрессмен Кэм Брэди (Уилл Феррелл) собирается избираться в конгресс уже пятый раз подряд. Но проблема в том, что он полнейший идиот и его рейтинги стремительно падают. После секс-скандала с его участием два очень влиятельных бизнесмена хотят протащить другого кандидата на выборы, чтобы перестраховаться. Они задумали грандиозную аферу. И для этих целей выбирают Марти Хаггинса (Зак Галифианакис), тоже невероятного идиота, но очень доброго. Начинается предвыборная гонка, где абсолютно все средства хороши.

Типичная американская комедия с юмором ниже пояса. Но кое-что ее выделяет из общей массы. Во-первых, тема грязных предвыборных игр, во-вторых, не смеяться тут невозможно, даже если стараешься, а в-третьих, Феррелл и Галифианакис — одни из лучших комиков современности и на них смотреть одно удовольствие. Рекомендуется для поднятия настроения.

Пересчет (2008)

Фильм основан на событиях, связанных с выборами 2000 года в США. Тогда победил Джордж Буш, но у всех было много вопросов к результатам. До объявлены итогов выборов происходили многочисленные пересчеты и судебные заседания.

Здесь прекрасный актерский состав. И потому фильм смотрится отлично. Для нас, конечно, эта тема не так интересна, как для американцев. Но это был исключительный в истории США случай, когда победитель набрал меньшее число голосов избирателей, чем проигравший. Да, в Америке и такое бывает.

Дзета (1969)

В 1963 году в преддверии выборов двумя ультраправыми экстремистами, проезжавшими на трехколесном транспорте, был смертельно ранен кандидат в президенты Григорис Ламбракис. Он скончался в госпитале пять дней спустя. Ламбракис был в числе популярнейших политиков страны. Убийство запускает цепь событий с весьма плачевными последствиями для Греции.

Фильм «Дзета» французского режиссера Коста-Гавраса, сына греческих левых диссидентов, вынужденных бежать из страны, когда тот был еще маленьким, начинается эффектно: титр сообщает, что «все совпадения с реальными событиями и лицами неслучайны и сделаны намеренно». Это кино подойдет ценителям старой европейской школы режиссуры или ребятам, которым нужно похвастаться перед друзьями, что они видели фильм, который точно никто не смотрел.

Маньчжурский кандидат (2004)

Вернувшийся из с войны в Кувейте Реймонд Шоу (Лев Шрайбер) отмечен почестями и наградами, хотя никто из воевавших с ним не помнит, какой подвиг он совершил. На самом деле Шоу — марионетка в руках правительства, зомби с промытыми мозгами, вынужденный, сам того не ведая, исполнять приказы с помощью чипа, встроенного в его голову. Бывший командир Реймонда (Дензел Вашингтон) пытается ему помешать.

Совершенно бредовый ремейк одноименного фильма 1962 года с Фрэнком Синатрой, не имеющий с оригиналом почти ничего общего. Но от того смотреть его даже забавнее. Удивительная смесь политического детектива, параноидального триллера, фантастики и боевика. Точно не будет скучно.